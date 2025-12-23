RT опубликовал шуточное рождественское видеопоздравление для европейцев

Видео: телеграм-канал RT

Шуточное рождественское видеопоздравление для европейцев появилось в Сети. Соответствующие кадры опубликовал RT

"Опубликована главная песня Рождества-2025 в Европе. Нет, мы не ошиблись: RT поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту", сказано в подписи к видео.

Авторы композиции обратили внимание на социальные и экономические проблемы европейских стран: от роста цен, в том числе на электроэнергию, до налогов, бюрократии, миграции и нехватки средств на подарки для детей. Видеоролик построен по принципу повторяющихся риторических вопросов и ответа: "Это Путин виноват".

Ранее Владимир Путин, говоря про обсуждения якобы планов России о нападении на Европу, заявил, что западные страны являются специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов. Президент на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо отметил, что данная тема постоянно "нагнетается" на Западе.

Тем не менее, по словам главы государства, "здравомыслящие люди" понимают, что эти обсуждения являются провокацией. Путин подчеркнул, что у России не было и не будет желания на кого-либо нападать.