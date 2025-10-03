BZ: слова Путина на "Валдае" говорят о резком ухудшении отношений с Западом

Фото: kremlin.ru

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии "Валдая" показало резкое ухудшение отношений между Россией и Западом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Berliner Zeitung.

Речь идет об одном из заявлений президента РФ, в котором он выразил готовность обсуждать украинский конфликт со своим американским коллегой Дональдом Трампом, но отверг идею включения Германии в Совет безопасности ООН на ротационной основе.

Как заявляют журналисты, именно этот момент вызвал бурную реакцию в западном сообществе.

"Снисходительный к Вашингтону, но жесткий к Берлину: на полях Валдайского форума в Сочи президент России Владимир Путин вновь вызвал широкий резонанс", – говорится в статье.

Кроме того, беспокойство в Германии возникло из-за высказывания российского лидера о ядерной теме. В частности, журналисты напомнили о предупреждении Путина о том, что попытки нанести России стратегическое поражение чреваты глобальной катастрофой.

Ранее глава России указывал, что именно решения стран Запада подорвали основы диалога государств, обладающих ядерным оружием. Президент в том числе связал проблемы в области стратегической безопасности с попыткой Запада обрести превосходство, его деструктивными действиями и концепциями.

В частности, система соглашений Москвы и Вашингтона в области контроля над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями была почти полностью демонтирована, подчеркивал Путин.