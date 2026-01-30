Wildberries: продавцам не начисляют бонусы при предоставлении скидок покупателям

Фото: depositphotos/stasokulov

Маркетплейс Wildberries не начисляет продавцам бонусные баллы за предоставление скидок покупателям, в связи с чем такие льготы не подлежат налогообложению. Об этом в беседе с News.ru рассказал представитель торговой онлайн-площадки.

Таким образом он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что с 2025 года в налогооблагаемую базу начали включать бонусные баллы, которые маркетплейсы начисляют продавцам за участие в акциях. В частности, в одном случае налоговая инспекция доначислила налог на сумму полученных баллов, а в другом потребовала доплаты по той же причине.

"Будут ли облагаться налогом бонусные баллы продавцов на Wildberries? Маркетплейс не использует механику начисления баллов продавцам при предоставлении скидок", – подчеркнул собеседник издания.

По его уточнению, подобные бонусы формируются за счет ресурсов площадки и влияют только на конечную цену товара для покупателя. То есть они не уменьшают сумму, которую продавец получит при выкупе товара.

Ранее в телеграм-каналах начала распространяться информация о получении Wildberries после обновления приложения расширенного доступа к устройствам пользователей, в том числе опции отслеживания экрана и включения микрофона. Якобы так система анализирует активность покупателей и определяет их готовность совершить покупку, а потом незаметно повышает цену товара.

Однако в пресс-службе компании заявили, что данная информация не соответствует действительности. В приложении не было никаких изменений, связанных с отслеживанием экрана или прослушиванием устройств.