01 декабря, 19:06

Экономика

Ozon объяснил механизм автоматического списания чаевых в пунктах выдачи

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Ozon опроверг принудительное списание чаевых сотруднику пункта выдачи заказов (ПВЗ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что Ozon будет принудительно списывать чаевые в принудительном порядке и автоматическое списание включится после первого платежа.

По данным пресс-службы, во время оформления по умолчанию там будет стоять отметка с суммой, указанной при заказе. Но если пользователь передумал оставлять чаевые, то он может отменить оплату в течение 15 минут.

"Мы не будем намеренно списывать чаевые, если клиент не хочет их оставлять", – сказали в пресс-службе.

Соответствующая функция появилась на маркетплейсе в ноябре. Сумма вознаграждения сотрудникам ПВЗ может составлять от 10 до 300 рублей. Чаевые можно отправить на странице оплаты заказа в приложении либо после получения товара в пункте выдачи.

Ранее в компании Wildberries заявили, что ограничение возможности маркетплейсов устанавливать скидки на товары в зависимости от способа оплаты – излишняя мера. Запрет на установление различных цен затрагивает исключительно скидки на средство платежа. Они не связаны с доходом продавца и не финансируются за его счет, отмечали в пресс-службе.

