Эксперт Бондарь назвал самые популярные схемы мошенников в сфере ЖКХ

Россиян предупредили об очередной мошеннической схеме: по данным СМИ, аферисты выманивают деньги у граждан с помощью "липовых" проверок воды и замены счетчиков. Какие еще схемы используют злоумышленники и как их вычислить, разбиралась Москва 24.
Фальшивые представители
Мошенники придумали новый способ обмана жителей многоквартирных домов. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ, аферисты звонят жертве, представляются сотрудниками "Водоканала" и предлагают заменить счетчики с дальнейшей лабораторной проверкой качества воды. Следом поступает просьба назвать код из сообщения.
Далее жертве сообщают, что ее аккаунт на "Госуслугах" якобы взломан, а следом звонят уже под видом сотрудников банка и настаивают на необходимости перевести деньги на указанный счет.
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Москвой 24 предупредил, что сотрудники "Водоканала" никогда не запрашивают никаких кодов. Более того, они обычно не обзванивают жильцов, а уведомляют их о чем-либо через личный кабинет на сайте.
В таком случае не нужно сразу соглашаться на поступившие предложения и пускать незнакомцев в дом. Следует перезвонить в управляющую компанию или ресурсную организацию по номеру, который указан в квитанции или в официальном личном кабинете, и уточнить, действительно ли запланированы работы, проверки и какие-либо особые предложения, подчеркнул эксперт.
Держать руку на пульсе
Лжеуслуги по проверке счетчиков – далеко не единственные методы работы аферистов. Дмитрий Бондарь отметил, что мошенники часто пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах.
"В них могут распространяться поддельные квитанции, а также просьбы произвести доплату за ремонт или сделать какие-то срочные взносы на нужды дома", – рассказал он.
В двух последних случаях обычно предлагается перевести деньги на карту "председателя" или "активиста". В качестве обоснования приводятся якобы решения общих собраний, которых в действительности не было, добавил он.
Также эксперт предостерег от участия в голосованиях в чатах соседей, поскольку могут появляться ложные опросы, с помощью которых мошенники крадут персональные данные.
"В чат присылают ссылку на опрос, где просят указать паспортные данные, СНИЛС, номера карт. Защитить себя от обмана просто: взять за правило никогда не вводить конфиденциальные данные на сайтах и в формах, а также помнить, что легитимные опросы от управляющей компании или органов власти не требуют информации о карте", – подчеркнул Бондарь.
Также эксперт напомнил, что участились случаи, когда мошенники заходят в общедомовой чат и, представляясь соседями или старшими по дому, предлагают перенос чата.
"Они присылают ссылку на "новый чат дома": она ведет на поддельную страницу, где пользователя просят ввести номер телефона, данные карты или коды из СМС. В итоге человек может передать свои личные данные аферистам и потерять доступ к важным аккаунтам", – пояснил специалист.
Также во всех подобных случаях мошенники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву, чтобы она действовала не раздумывая, предупредил Бондарь.