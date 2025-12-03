Форма поиска по сайту

03 декабря, 18:53

Безопасность
Эксперт Бондарь назвал самые популярные схемы мошенников в сфере ЖКХ

Аферисты чистой воды: как определить лжесотрудника ЖКХ

Россиян предупредили об очередной мошеннической схеме: по данным СМИ, аферисты выманивают деньги у граждан с помощью "липовых" проверок воды и замены счетчиков. Какие еще схемы используют злоумышленники и как их вычислить, разбиралась Москва 24.

Фальшивые представители

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники придумали новый способ обмана жителей многоквартирных домов. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ, аферисты звонят жертве, представляются сотрудниками "Водоканала" и предлагают заменить счетчики с дальнейшей лабораторной проверкой качества воды. Следом поступает просьба назвать код из сообщения.

Далее жертве сообщают, что ее аккаунт на "Госуслугах" якобы взломан, а следом звонят уже под видом сотрудников банка и настаивают на необходимости перевести деньги на указанный счет.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Москвой 24 предупредил, что сотрудники "Водоканала" никогда не запрашивают никаких кодов. Более того, они обычно не обзванивают жильцов, а уведомляют их о чем-либо через личный кабинет на сайте.

Проверка счетчиков и многое другое, как правило, проводится по инициативе самого жителя: он выбирает дату, компанию и оставляет заявку. Если человек этого не делал, но кто-то вдруг сам звонит или приходит с предложениями проверить воду, заменить счетчик, трубы, замки, велика вероятность, что это мошенники.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

В таком случае не нужно сразу соглашаться на поступившие предложения и пускать незнакомцев в дом. Следует перезвонить в управляющую компанию или ресурсную организацию по номеру, который указан в квитанции или в официальном личном кабинете, и уточнить, действительно ли запланированы работы, проверки и какие-либо особые предложения, подчеркнул эксперт.

Держать руку на пульсе

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Лжеуслуги по проверке счетчиков – далеко не единственные методы работы аферистов. Дмитрий Бондарь отметил, что мошенники часто пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах.

"В них могут распространяться поддельные квитанции, а также просьбы произвести доплату за ремонт или сделать какие-то срочные взносы на нужды дома", – рассказал он.

В двух последних случаях обычно предлагается перевести деньги на карту "председателя" или "активиста". В качестве обоснования приводятся якобы решения общих собраний, которых в действительности не было, добавил он.

Чтобы не дать себя провести, есть смысл проверять необходимость любой "новой оплаты" через мобильное приложение "Госуслуги.Дом" или в ГИС ЖКХ. Там в том числе должны быть размещены оформленные протоколы общих собраний собственников, после которых и возможен сбор каких-либо дополнительных взносов на общее имущество дома.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Также эксперт предостерег от участия в голосованиях в чатах соседей, поскольку могут появляться ложные опросы, с помощью которых мошенники крадут персональные данные.

"В чат присылают ссылку на опрос, где просят указать паспортные данные, СНИЛС, номера карт. Защитить себя от обмана просто: взять за правило никогда не вводить конфиденциальные данные на сайтах и в формах, а также помнить, что легитимные опросы от управляющей компании или органов власти не требуют информации о карте", – подчеркнул Бондарь.

Также эксперт напомнил, что участились случаи, когда мошенники заходят в общедомовой чат и, представляясь соседями или старшими по дому, предлагают перенос чата.

"Они присылают ссылку на "новый чат дома": она ведет на поддельную страницу, где пользователя просят ввести номер телефона, данные карты или коды из СМС. В итоге человек может передать свои личные данные аферистам и потерять доступ к важным аккаунтам", – пояснил специалист.

Также во всех подобных случаях мошенники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву, чтобы она действовала не раздумывая, предупредил Бондарь.

Трошина Любовь

