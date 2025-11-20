Эксперт Курочкин объяснил, как вычислить поддельный сайт с билетами на "Щелкунчика"

Фейковые билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре начали распространять мошенники, предупредили в Госдуме. Из-за каких еще схем злоумышленников можно потерять деньги перед новогодними праздниками, разбиралась Москва 24.

Большой обман

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мошенники активизировались в Сети с подставными сайтами по продаже билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре. По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, схема работает следующим образом: недоброжелатели создают фейковые сайты, похожие на официальные ресурсы и поддельные страницы в соцсетях, через которые продают билеты. Особенно опасны "двойники" Большого театра, а также ресурсы-однодневки, копирующие дизайн официальных площадок, отметил Немкин.





Антон Немкин член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи На таких страницах злоумышленники предлагают билеты по сниженным ценам или, наоборот, по завышенной стоимости, обещая "лучшие места". После оплаты граждане либо получают недействительные QR-коды, либо не получают ничего вовсе.

Чтобы привлечь внимание пользователей, мошенники применяют алгоритмы таргетированной рекламы, рассылки в мессенджерах и социальных сетях. Не обходится и без искусственного интеллекта, чтобы создать более убедительные изображения, поддельные подтверждения бронирования и имитировать переписку со "службой поддержкой" театра.

При этом граждане в праздничной суете теряют бдительность и не проверяют информацию, поэтому чаще попадают в ловушки аферистов, добавил парламентарий.

Он призвал россиян покупать билеты только через официальные ресурсы театров, известные федеральные билетные сервисы и государственные платформы. А также напомнил, что театры и культурные учреждения регулярно публикуют списки партнеров, сайты которых безопасны.

Включить внутреннего критика

Одно из главных отличий поддельных мероприятий от настоящих в том, мошенники часто сами находят потенциальную жертву, распространяя информацию с помощью соцсетей или писем на почту, отметил в беседе с Москвой 24 эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности При этом излюбленный прием злоумышленников – игра на срочность с помощью подобных сообщений: "Только сегодня, только для вас два билета по цене одного", "Успейте воспользоваться суперскидкой, пока она не сгорела". Цель – вынудить пользователей принять импульсивное решение и быстро ввести данные карты, не раздумывая.

Поэтому основное правило безопасности – всегда включать внутреннего критика и не поддаваться на призывы сделать что-то срочно, предупредил эксперт. Всегда важно перепроверять полученную информацию: не нужно заходить по той ссылке, которую прислал кто-то неизвестный – вместо этого необходимо найти в браузере официальный сайт театра, заведения и посмотреть, действительно ли там есть такая акция. Также стоит позвонить напрямую и расспросить детали, подчеркнул эксперт.

Мошенники также могут заходить в различные домовые, школьные чаты и, например, предлагать билеты, которые якобы куплены, но ими не получится воспользоваться, потому что заболел ребенок. В этой ситуации тоже не стоит переводить средства. Если билеты предлагают от лица знакомого, лучше связаться с ним.

Он также напомнил, что еще одной распространенной схемой является поддельная доставка, когда звонят и сообщают, что курьер везет подарок от кого-либо, но для получения нужно продиктовать код из СМС.

"Конечно, некоторые в предновогоднем ожидании чуда и сюрпризов легко растеряются и назовут его. А это может оказаться паролем для смены аккаунта на "Госуслугах". Поэтому надо помнить, что никакие коды незнакомым диктовать нельзя, в том числе и курьерам", – предупредил специалист.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин также добавил, что фейковый сайт может один в один повторять оригинальный.

"Но в домене иногда встречаются ошибки: изменен порядок слов в названиях официальных магазинов, театров и так далее", – добавил эксперт.

Он предупредил, что если человек перейдет по предложенной на мошенническом сайте ссылке и оплатит билеты, то не только потеряет деньги, но и передаст злоумышленникам данные банковской карты.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Поэтому надо всегда тщательно проверять: на каком сайте расположена акция и через какую платежную систему предлагают сделать перевод, есть смысл всегда пользоваться только известными и популярными, непонятное происхождение должно насторожить.

Специалист напомнил, что перед новогодними праздниками могут приходить разные предложения с акциями на выгодных условиях. При этом даже антивирус не всегда способен вычислить небезопасный сайт и прислать сообщение в браузере, что на него лучше не переходить, заключил он.