Эксперт Золотухин: утрата мобильного номера грозит потерей доступа к сервисам банка

Потеря мобильного номера может привести к полной утрате доступа к банковским счетам и другим важным цифровым сервисам. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин.

Как напомнил специалист, операторы связи имеют право изъять номер, которым долгое время не пользуется абонент. Поэтому сим-карта может оказаться у нового владельца, который получит ключ ко всем аккаунтам предыдущего.

В связи с этим Золотухин рекомендует провести полный аудит всех сервисов, где номер используется для авторизации. Их необходимо систематизировать по группам.

К наиболее срочным относится уведомление банка об утрате номера, иначе СМС-коды продолжат поступать на старый номер. Это создает риск несанкционированного доступа к счетам или оформления кредитов мошенниками.

Следующим шагом эксперт считает замену номера на портале "Госуслуги". Это можно сделать через приложение онлайн-банка или лично обратившись в МФЦ. После защиты этих ключевых ресурсов следует переходить к обновлению данных в остальных сервисах.

