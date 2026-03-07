Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Ирана

Фото: 123RF.com/destinacigdem

Землетрясение произошло в южной части Ирана. Его магнитуда составила 4,1 балла, сообщает ТАСС со ссылкой на Геополитическую службу США (USGS).

По ее данным, эпицентр землетрясения оказался в 74 километрах к западу от города Бендер-Аббас. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

При этом информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в 33 километрах от Сочи. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В этот же день произошло повторное сейсмособытие. Магнитуда подземных толчков составила 4,7. При этом эпицентр второго землетрясения располагался недалеко от эпицентра первого.

