График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 13:19

Политика
Express: РФ сделала Финляндии предупреждение из-за ядерного оружия

Финляндия получила предостережение от РФ из-за заявлений по ЯО

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Россия жестко предупредила Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия. Об этом сообщило британское издание Daily Express.

Журналисты подчеркнули, что РФ выразила недовольство действиями Финляндии, которая является членом НАТО, по отмене запрета на размещение такого оружия.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Финляндии может отменить запрет на транзит ядерного оружия через свою территорию. По данным источников гостелерадиокомпании, законопроект находится на рассмотрении министерства обороны.

В свою очередь, глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Хельсинки допускают протест Москвы из-за планов по снятию запрета на транзит ядерного оружия. По словам министра, изменение в законе поспособствует уменьшению риска того, что страна окажется объектом якобы боевой активности с российской стороны.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что, если в Эстонии появится ядерное оружие, направленное на Россию, Москва также нацелит свое оружие на Таллин.

