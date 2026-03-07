График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 14:26

Транспорт

Международные аэропорты Дубая частично возобновили работу

Фото: ТАСС/AP/Altaf Qadri

Международный аэропорт Дубая (DBX) и международный аэропорт Аль-Мактум частично возобновили работу. Соответствующее заявление опубликовано на странице DBX в соцсети Х.

Кроме того, авиагавань Дубая продолжает обслуживать рейсы российских авиакомпаний с учетом временно вводимых ограничений на его работу для обеспечения безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минтранса РФ Николая Шестакова.

В частности, около 11:00 по московскому времени был штатно обслужен рейс одного из российских перевозчиков. Шестаков уточнил, что специалисты Минтранса и Росавиации находятся в постоянном контакте с авиационными властями Объединенных Арабских Эмиратов, а также оказывают поддержку отечественным перевозчикам, которые выполняют рейсы из/в ОАЭ.

Аэропорт Дубая принял меры безопасности утром 7 марта. Это было связано с сообщениями о работе системы ПВО в небе над воздушной гаванью на фоне ближневосточного конфликта.

Ситуация в регионе обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив, а также военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

После этого Израиль, Иран и другие государства Ближнего Востока ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
транспортполитиказа рубежом

