ВС РФ ударом дрона "Герань" поразили украинский вертолет Ми-8

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные ударом дрона "Герань" поразили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры в своем телеграм-канале.

Как уточнили в оборонном ведомстве, удар по вражеской технике был нанесен на вертолетной площадке в районе населенного пункта Михайловка.

Ранее ВС РФ ударили по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, а также по местам хранения БПЛА дальнего действия. Для операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Более того, российские бойцы поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.