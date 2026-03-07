График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 11:20

Международный аэропорт Дубая приостановил работу

Фото: ТАСС/AP/Altaf Qadri

Международный аэропорт Дубая временно приостановил работу. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата в соцсети Х.

Уточняется, что меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров, персонала авиагавани и экипажей авиакомпаний. О том, когда аэровокзал восстановит работу, информации нет.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" планирует выполнить три рейса из Объединенных Арабских Эмиратов в Москву 8 марта. Ожидается, что самолеты вылетят из Фуджейры, Аль-Мактума и Абу-Даби. Они должны будут приземлиться в московском аэропорту Внуково.

При этом все рейсы "Аэрофлота" между Россией и ОАЭ будут отменены с 12 по 31 марта.

Ближневосточный конфликт обострился после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В ходе израильско-американской операции погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

В свою очередь, президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера призвал остановить конфликт, так как, по его словам, он оказывает значительное влияние и на страны Персидского залива, и на международную торговлю.

Владимир Путин провел телефонный разговор с Масудом Пезешкианом

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
