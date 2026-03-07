ВМС Ирана нанесли удары по объектам США в ОАЭ и Кувейте

Фото: AP Photo/Uncredited

Военно-морские силы Ирана нанесли массированные удары при помощи БПЛА по американским объектам в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Кувейте. Об этом сообщает Nour News со ссылкой на пресс-службу армии.

"С сегодняшнего утра до текущего момента ВМС нанесли массированный удар с помощью беспилотников по местам дислоцирования американских войск, базе Аль-Минхад (Абу-Даби), лагерю Аль-Адири (Кувейт) и радиолокационным станциям стратегического объекта Сдот-Миха", – говорится в заявлении.

Как отметило РИА Новости, жителям Дубая начали приходить сообщения о возможной ракетной угрозе. Им рекомендовано укрыться в ближайшем безопасном здании и держаться подальше от окон, дверей и открытых пространств.

Минобороны ОАЭ указало в соцсети Х, что в настоящее время системы ПВО перехватывают ракеты и дроны с иранской стороны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В результате операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По последним данным, количество погибших мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек.

