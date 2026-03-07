РИА Новости: удар нанесен по национальному университету обороны в Иране

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Oren Ziv

Ракетный удар был нанесен по Высшему национальному университету обороны стратегических исследований при генеральном штабе вооруженных сил армии Ирана, передает РИА Новости.

Уточняется, что он находится на северо-востоке Тегерана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары израильскому государству и американским военным базам, которые находятся в регионе.

В ходе израильско-американской операции погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По последним данным, число погибших мирных жителей после ударов Израиля и Соединенных Штатов достигло 1 332.