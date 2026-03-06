SNN: спасатели работают на месте удара США и Израиля по центру Тегерана

Фото: AP Photo/Вахид Салеми

Экстренные службы работают на месте удара Соединенных Штатов и Израиля по центру Тегерана. Кадры с места происшествия распространил иранский телеканал SNN.

В настоящее время спасатели извлекают из-под завалов тела погибших. Агентство Nournews уточняет, что воздушной атаке подверглась улица Иран в центре города.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля ударили по подземному бункеру верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи в Тегеране. В налете были задействованы около 50 истребителей. Утверждалось, что защищенный объект должен был использоваться как командный центр при чрезвычайных ситуациях.

США и Израиль 28 февраля начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика ударила по еврейскому государству, а также американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

СМИ со ссылкой на Пентагон указывали, что военная операция США против Ирана может продолжаться не менее 100 дней. По последним данным, количество погибших мирных жителей в республике достигло 1 332 человек.