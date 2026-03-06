График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

06 марта, 19:36

Экономика

Toyota зарегистрировала в РФ товарный знак для продажи автомобилей Avensis

Фото: 123RF.com/olgaddemina

Японский автомобильный концерн Toyota, который прекратил производство в России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак для продажи автомобиля Avensis, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Компания подала заявку на регистрацию товарного знака в марте 2025 года, решение о регистрации было принято в марте 2026 года. Под брендом Avensis Toyota хочет продавать легковые автомобили, а также вездеходы, внедорожники, автомобили и другие транспортные средства.

Несмотря на то что японская компания покинула российский рынок, в декабре 2025 года она зарегистрировала в РФ 4 товарных знака – Picnic, Stralet, Toyota IQ и Raize. Кроме того, в январе 2026-го Роспатент одобрил заявку Toyota на регистрацию товарного знака Lexus.

В 2026 году на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области планируется запустить производство. По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, ведомство предлагает проработать дополнительные механизмы защиты инвестиций российского бизнеса на случай возможного ухода иностранных компаний.

