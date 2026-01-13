Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus

Фото: depositphotos/goglik83

Японский автомобильный концерн Toyota зарегистрировал в России товарный знак Lexus, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Роспатента.

Заявление было подано в конце апреля 2024 года, а положительное решение федеральная служба по интеллектуальной собственности вынесла 13 января 2026-го.

Исключительные права на бренд продлятся до мая 2034 года. Знак будет действовать на спортивные автомобили, внедорожники, электромобили и другие транспортные средства, а также на запчасти и комплектующие, добавили в пресс-службе сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На местном рынке компания представлена через ООО "Тойота Мотор". С 2021 года ее доходы сократились в 47 раз – с 332 миллиардов до 7,2 миллиарда рублей. В прошлом году прибыль фирмы составила 2,5 миллиарда.

Немногим ранее стало известно, что автомобильная компания Kia также зарегистрировала в РФ два товарных знака с одноименным логотипом. Заявки были поданы в августе и в октябре 2024 года.

Под этими знаками компания может продавать легковые автомобили, велосипеды и моторные лодки, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.