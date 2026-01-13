Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 22:22

Экономика

Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus

Фото: depositphotos/goglik83

Японский автомобильный концерн Toyota зарегистрировал в России товарный знак Lexus, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Роспатента.

Заявление было подано в конце апреля 2024 года, а положительное решение федеральная служба по интеллектуальной собственности вынесла 13 января 2026-го.

Исключительные права на бренд продлятся до мая 2034 года. Знак будет действовать на спортивные автомобили, внедорожники, электромобили и другие транспортные средства, а также на запчасти и комплектующие, добавили в пресс-службе сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На местном рынке компания представлена через ООО "Тойота Мотор". С 2021 года ее доходы сократились в 47 раз – с 332 миллиардов до 7,2 миллиарда рублей. В прошлом году прибыль фирмы составила 2,5 миллиарда.

Немногим ранее стало известно, что автомобильная компания Kia также зарегистрировала в РФ два товарных знака с одноименным логотипом. Заявки были поданы в августе и в октябре 2024 года.

Под этими знаками компания может продавать легковые автомобили, велосипеды и моторные лодки, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика