Kia зарегистрировала в России товарные знаки

Автомобильная компания Kia зарегистрировала в России два товарных знака с одноименным логотипом, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Под этими знаками компания может продавать легковые автомобили, велосипеды и моторные лодки, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.

Согласно документам, заявки в ведомство были поданы в августе и в октябре 2024 года. Решение об их регистрации со сроком действия до 2034 года было принято в январе 2026 года.

Ранее сообщалось, что Kia добавила Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года. При этом еще в 2024 году Kia не добавляла российский рынок в свой долгосрочный план. Также производитель начал патентовать новые машины в России. В базе института промышленной собственности обнаружились эскизы модели К4. Это преемник седана Cerato.

Кроме того, Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков автомобильной марки Kia с начала 2025 года. Бренд сможет проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну транспортных средств, производить и продавать машины, масла и смазки.

