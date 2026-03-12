Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 07:30

Политика
Главная / Новости /

"Известия": штраф за жестокое обращение с животными может увеличиться до 1 миллиона рублей

В РФ штраф за жестокое обращение с животными может увеличиться до 1 миллиона рублей

Фото: depositphotos/cunaplus

В России могут ужесточить наказание за жестокое обращение с животными – поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ предусматривают принудительные работы до пяти лет и штраф до 1 миллиона рублей. Соответствующие изменения подготовил сенатор Айрат Гибатдинов, сообщает газета "Известия".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, несмотря на политику государства по формированию гуманного отношения к животным, продолжают фиксироваться случаи догхантинга.

По данным газеты, инициатива вводит отдельную ответственность за преступления, совершенные общеопасным способом – например, за разбрасывание отравы в местах выгула собак, на детских площадках и в других общественных пространствах. Также ужесточается наказание за повторное нарушение статьи о жестоком обращении с животными и за действия с особой жестокостью.

"Нередко приманки закладывают во дворах, рядом с детскими площадками. Никто не может гарантировать, что отравленный кусок не подберет ребенок", – пояснил Гибатдинов.

Штраф может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или размер дохода осужденного за период от 2 до 5 лет. Альтернатива – принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с возможным взысканием дохода.

Законопроект направлен на отзыв в правительство.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии "Новые люди" направили в правительство законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду жестокого обращения с животными. Согласно документу, штраф должен составить для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.

Читайте также


политикаживотныеобщество

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика