"Известия": штраф за жестокое обращение с животными может увеличиться до 1 миллиона рублей

Фото: depositphotos/cunaplus

В России могут ужесточить наказание за жестокое обращение с животными – поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ предусматривают принудительные работы до пяти лет и штраф до 1 миллиона рублей. Соответствующие изменения подготовил сенатор Айрат Гибатдинов, сообщает газета "Известия".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, несмотря на политику государства по формированию гуманного отношения к животным, продолжают фиксироваться случаи догхантинга.

По данным газеты, инициатива вводит отдельную ответственность за преступления, совершенные общеопасным способом – например, за разбрасывание отравы в местах выгула собак, на детских площадках и в других общественных пространствах. Также ужесточается наказание за повторное нарушение статьи о жестоком обращении с животными и за действия с особой жестокостью.

"Нередко приманки закладывают во дворах, рядом с детскими площадками. Никто не может гарантировать, что отравленный кусок не подберет ребенок", – пояснил Гибатдинов.

Штраф может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или размер дохода осужденного за период от 2 до 5 лет. Альтернатива – принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с возможным взысканием дохода.

Законопроект направлен на отзыв в правительство.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии "Новые люди" направили в правительство законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду жестокого обращения с животными. Согласно документу, штраф должен составить для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.