Николь Кидман впервые высказалась по поводу развода с Китом Урбаном

Фото: AP Photo/Invision/LM Otero

Актриса и певица Николь Кидман впервые прокомментировала развод с музыкантом Китом Урбаном. Такая тема была поднята в интервью с ней для Variety.

Кидман указала, что 2025 год был для нее довольно сложным. Интервьюер обратил на это внимание и сказал, что многим бы хотелось узнать о том, все ли у нее в порядке после расставания. При этом имя Урбана он не назвал.

"Все в порядке, потому что я всегда стремлюсь к хорошему. Я благодарна за свою семью, сохраняю ее такой, какая она есть, и двигаюсь вперед. На этом все. Все остальное из уважения я не обсуждаю", – ответила актриса.

По ее словам, она придерживается того, что "они семья". При этом Кидман, несмотря на изменения в личной жизни, не планирует уезжать из американского Нэшвилла, где живет по соседству с подругой и коллегой Риз Уизерспун. Она назвала себя частью этого города и сообщества.

О расставании пары стало известно осенью 2025 года. СМИ писали, что супруги начали жить раздельно еще с начала лета. Официальные причины развода не указывались, однако инсайдеры утверждали, что Кидман до последнего пыталась спасти брак.