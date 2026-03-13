Ориентироваться по звездам можно даже в центре столицы, если знать основные небесные ориентиры. Об этом сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).

"Ночью главным компасом служит Полярная звезда, которая всегда указывает на север. Вопреки стереотипу, эта звезда далеко не самая яркая на нашем небе, и ее сложно увидеть невооруженным глазом в условиях городской засветки", – пояснили в институте.

В то же время на небе хорошо различим астеризм Большой ковш, являющийся частью созвездия Большая Медведица. Если мысленно провести линию через две крайние звезды ковша – Дубхе и Мерак – и продолжить ее примерно на пять таких же отрезков, можно выйти на тусклую звезду в созвездии Малая Медведица. Это и будет Полярная звезда, указывающая направление на север.

Днем и в сумерках определить стороны света помогает Солнце. Летом в полдень светило примерно указывает на юг, а зимой – на север.

Ранее в центре Москвы начали действовать ограничения на мобильную связь. Они будут сохраняться до тех пор, пока это будет необходимо для защиты граждан, пояснили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указал на необходимость решения проблем, с которыми на фоне ограничений столкнулся бизнес. Заняться этим должны профильные ведомства, подчеркнул он.