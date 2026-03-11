Песков: ограничения связи в Москве продлятся так долго, как это необходимо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ограничения на мобильную связь в центре Москвы будут действовать до тех пор, пока это будет нужно для защиты россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все действия осуществляются в строгом соответствии с принятыми законами. <...> Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное – это обеспечение безопасности", – подчеркнул он, выступая на брифинге.

Отвечая на вопрос о проблемах бизнеса, вызванных соответствующими мерами, официальный представитель Кремля указал на необходимость решения данной задачи. Однако, по его словам, этим должны заниматься именно профильные ведомства.

Вместе с тем Песков обратил внимание на все более изощренные методы атак на россиян, применяемые киевским режимом. В этом контексте, как отметил политик, Россия вынуждена искать передовые технологии для защиты своего населения.

"Принимаются системные меры по обеспечению безопасности граждан", – заключил он.

В конце февраля текущего года Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов сотовой связи незамедлительно приостанавливать оказание услуг по запросу ФСБ.

Согласно нововведениям, операторы связи обязаны выполнять требования ведомства в случаях, которые будут определены нормативными актами главы государства. При этом компании освобождаются от ответственности перед абонентами за неисполнение договорных обязательств, если сбои в работе были вызваны выполнением предписаний спецслужбы.