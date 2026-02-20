Путин подписал закон о приостановке оказания услуг связи по требованию ФСБ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов сотовой связи незамедлительно приостанавливать оказание услуг по запросу ФСБ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, операторы связи обязаны выполнять требования ФСБ в случаях, которые будут определены нормативными актами главы государства. При этом компании освобождаются от ответственности перед абонентами за неисполнение договорных обязательств, если сбои в работе были вызваны выполнением предписаний спецслужбы.

До этого этот законопроект приняли в Госдуме во втором и третьем чтениях. Изменения внесены в закон "О связи".

При этом документ был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента кабмином в ноябре 2025 года. В пояснительной записке отмечалось, что запрос от ФСБ может поступить при необходимости защиты граждан от угроз безопасности.