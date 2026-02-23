Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 15:48

Политика

ЕС продлил на год санкции против России

Фото: ТАСС/URA.RU/Наумов Роман

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2027 года. Это следует из решения, размещенного на сайте Официального журнала ЕС.

Помимо этого, ЕС ввел ограничительные меры против 8 россиян, в том числе в отношении трех начальников исправительных колоний, начальника СИЗО, двух судей, прокурора и старшего следователя.

24 февраля Еврокомиссия должна принять 20-й пакет антироссийских санкций. Однако он спровоцировал разногласия среди стран – членов ЕС. Главной обсуждаемой темой стали планы по перехвату танкеров, перевозивших российскую нефть.

Новый пакет санкций направлен на создание правовой базы, которая позволила бы останавливать суда, проводить их досмотр и конфисковывать как сами танкеры, так и их грузы.

Однако 23-го числа глава евродипломатии Кая Каллас назвала маловероятным возможность достижения прогресса по 20-му пакету санкций против РФ. Однако, по ее словам, обсуждения продолжатся.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что сумма прямых потерь Евросоюза от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 триллионов евро. Он также предупредил, что Россия ответит на 20-й пакет санкций.

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика