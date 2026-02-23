ЕС продлил на год санкции против России

Фото: ТАСС/URA.RU/Наумов Роман

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2027 года. Это следует из решения, размещенного на сайте Официального журнала ЕС.

Помимо этого, ЕС ввел ограничительные меры против 8 россиян, в том числе в отношении трех начальников исправительных колоний, начальника СИЗО, двух судей, прокурора и старшего следователя.

24 февраля Еврокомиссия должна принять 20-й пакет антироссийских санкций. Однако он спровоцировал разногласия среди стран – членов ЕС. Главной обсуждаемой темой стали планы по перехвату танкеров, перевозивших российскую нефть.

Новый пакет санкций направлен на создание правовой базы, которая позволила бы останавливать суда, проводить их досмотр и конфисковывать как сами танкеры, так и их грузы.

Однако 23-го числа глава евродипломатии Кая Каллас назвала маловероятным возможность достижения прогресса по 20-му пакету санкций против РФ. Однако, по ее словам, обсуждения продолжатся.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что сумма прямых потерь Евросоюза от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 триллионов евро. Он также предупредил, что Россия ответит на 20-й пакет санкций.

