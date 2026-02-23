Каллас сочла прогресс в обсуждении 20-го пакета санкций против РФ маловероятным

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Глава евродипломатии Кая Каллас перед встречей глав МИД стран Евросоюза (ЕС) назвала маловероятным возможность достижения прогресса по 20-му пакету санкций против РФ. Ее слова передает РИА Новости.

"Я думаю, что сегодня (23 февраля. – Прим. ред.) прогресса по этому вопросу не будет, однако мы продолжим продвигать этот вопрос", – отметила Каллас.

Она также заявила, что не может быть уверена в одобрении кредита Украине на сумму в размере 90 миллиардов евро.

По данным СМИ, 20-й пакет антироссийских санкций, который Еврокомиссия должна была принять 24 февраля, вызвал разногласия среди стран – членов ЕС. Главной обсуждаемой темой стали планы по перехвату танкеров, перевозивших российскую нефть.

Новый пакет санкций направлен на создание правовой базы, которая позволила бы останавливать суда, проводить их досмотр и конфисковывать как сами танкеры, так и их грузы.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, что сумма прямых потерь Евросоюза от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 триллионов евро. Он подчеркнул, что Россия ответит на 20-й пакет санкций.

