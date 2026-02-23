23 февраля, 20:38Политика
Каллас объявила о сокращении численности миссии России при ЕС до 40 человек
Фото: Getty Images/Thierry Monasse
Евросоюз (ЕС) ограничил численность российской миссии при союзе до 40 человек, заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.
Она также добавила, что главам МИД не удалось согласовать 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. В связи с этим ЕС не сможет послать "сильный сигнал", но работа продолжится.
Уточнялось, что это первый случай с начала спецоперации, когда новый пакет не был принят к указанной дате.
Вместе с тем министры иностранных не смогли договориться о выделении Киеву 90 миллиардов евро. По словам Каллас, работа над этим продолжится.
Отвечая на вопрос о наличии запасного плана, она заявила, что у "Еврокомиссии был план "А" – использовать российские активы, возможно он теперь должен стать планом "Б".
Еврокомиссия 24 февраля должна принять 20-й пакет антироссийских санкций. Однако он спровоцировал разногласия среди стран – членов ЕС. Ключевой обсуждаемой темой стали планы по перехвату танкеров, перевозивших российскую нефть.
Новый пакет санкций направлен на создание правовой базы, которая позволила бы останавливать суда, проводить их досмотр и конфисковывать и сами танкеры, и их грузы.
Однако 23-го числа Каллас назвала маловероятным возможность достижения прогресса по 20-му пакету санкций против РФ.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, указал, что сумма прямых потерь Евросоюза от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 триллионов евро. Он также предупредил, что Россия ответит на 20-й пакет санкций.