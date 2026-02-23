Каллас объявила о сокращении численности миссии России при ЕС до 40 человек

Фото: Getty Images/Thierry Monasse

Евросоюз (ЕС) ограничил численность российской миссии при союзе до 40 человек, заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

Она также добавила, что главам МИД не удалось согласовать 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. В связи с этим ЕС не сможет послать "сильный сигнал", но работа продолжится.

Уточнялось, что это первый случай с начала спецоперации, когда новый пакет не был принят к указанной дате.

Вместе с тем министры иностранных не смогли договориться о выделении Киеву 90 миллиардов евро. По словам Каллас, работа над этим продолжится.

Отвечая на вопрос о наличии запасного плана, она заявила, что у "Еврокомиссии был план "А" – использовать российские активы, возможно он теперь должен стать планом "Б".

Еврокомиссия 24 февраля должна принять 20-й пакет антироссийских санкций. Однако он спровоцировал разногласия среди стран – членов ЕС. Ключевой обсуждаемой темой стали планы по перехвату танкеров, перевозивших российскую нефть.

Новый пакет санкций направлен на создание правовой базы, которая позволила бы останавливать суда, проводить их досмотр и конфисковывать и сами танкеры, и их грузы.

Однако 23-го числа Каллас назвала маловероятным возможность достижения прогресса по 20-му пакету санкций против РФ.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, указал, что сумма прямых потерь Евросоюза от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 триллионов евро. Он также предупредил, что Россия ответит на 20-й пакет санкций.