Конгрессмен Хименес потребовал расследовать инцидент с катером США у Кубы

Фото: depositphotos/Lindasj2

Американский конгрессмен Карлос Хименес призвал немедленно расследовать инцидент с появлением катера у побережья Кубы. Об этом законодатель написал в соцсети X.

Хименес выразил серьезную озабоченность в связи с применением силы против людей на судне, зарегистрированном в США.

"Я призываю к немедленному расследованию этой массовой казни. Власти США должны установить, были ли среди жертв граждане США или законные резиденты, и точно определить, что произошло. Режим на Кубе должен быть отправлен на свалку истории за его бесчисленные преступления против человечности", – добавил конгрессмен.

Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмейер сообщил, что уже поручил соответствующим органам начать расследование. Оно будет проходить в сотрудничестве с федеральными, штатными и правоохранительными партнерами.

"Кубинскому правительству нельзя доверять, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы привлечь этих коммунистов к ответственности", – добавил Утмейер.

О том, что катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь, стало известно 25 февраля. Американское судно с номером FL7726SH обнаружили примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. По информации МВД Кубы, катер базировался в американском штате Флорида.

К судну выдвинулись кубинские пограничники, после чего по ним был открыт огонь. Ранения получил командир пограничного патруля. В результате ответного огня погибли четверо американцев, еще шестеро пострадали.

Береговая охрана США пока не стала комментировать произошедшее. В свою очередь, ООН пытается выяснить все подробности случившегося.