Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:34

Политика
Главная / Новости /

Конгрессмен Хименес потребовал расследовать инцидент с катером США у Кубы

В США призвали начать расследование из-за инцидента с катером у берегов Кубы

Фото: depositphotos/Lindasj2

Американский конгрессмен Карлос Хименес призвал немедленно расследовать инцидент с появлением катера у побережья Кубы. Об этом законодатель написал в соцсети X.

Хименес выразил серьезную озабоченность в связи с применением силы против людей на судне, зарегистрированном в США.

"Я призываю к немедленному расследованию этой массовой казни. Власти США должны установить, были ли среди жертв граждане США или законные резиденты, и точно определить, что произошло. Режим на Кубе должен быть отправлен на свалку истории за его бесчисленные преступления против человечности", – добавил конгрессмен.

Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмейер сообщил, что уже поручил соответствующим органам начать расследование. Оно будет проходить в сотрудничестве с федеральными, штатными и правоохранительными партнерами.

"Кубинскому правительству нельзя доверять, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы привлечь этих коммунистов к ответственности", – добавил Утмейер.

О том, что катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь, стало известно 25 февраля. Американское судно с номером FL7726SH обнаружили примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. По информации МВД Кубы, катер базировался в американском штате Флорида.

К судну выдвинулись кубинские пограничники, после чего по ним был открыт огонь. Ранения получил командир пограничного патруля. В результате ответного огня погибли четверо американцев, еще шестеро пострадали.

Береговая охрана США пока не стала комментировать произошедшее. В свою очередь, ООН пытается выяснить все подробности случившегося.

Трамп нацелился захватить Кубу и Мексику

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика