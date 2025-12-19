Военные США вновь нанесли удары по судам с наркотиками в Тихом океане

Фото: x.com/Southcom

Американские военные подразделения вновь нанесли удары по судам, которые, как утверждается, перевозили наркотики в международных водах Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

Согласно данным американской разведки, эти суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались перевозкой наркотиков.

В результате ударов было убито 5 наркотеррористов. Никто из американских солдат не пострадал.

Ранее США обстреляли еще одно судно наркотеррористов в международных водах Тихого океана. По данным СМИ, за последние месяцы военные США уничтожили у побережья Латинской Америки свыше 20 катеров под предлогом борьбы с поставками наркотиков. Погибшими считаются как минимум 90 человек.

Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье) в ноябре этого года. Главная цель инициативы – ликвидировать наркотеррористов в Западном полушарии.