США нанесли очередной удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Фото: x.com/Southcom

Американские военнослужащие вновь нанесли удар по судну наркотеррористов в международных водах Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

"Разведка подтвердила, что судно следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков", – говорится в заявлении военных.

В результате были убиты четверо наркотеррористов. Американские военные не пострадали.

Ранее США нанесли удары по трем катерам, которые перевозили наркотики в международных водах Тихого океана. Утверждалось, что в результате ударов были убиты в общей сложности восемь наркотеррористов.

Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье) в ноябре этого года. Главная цель инициативы – ликвидировать наркотеррористов в Западном полушарии.