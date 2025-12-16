Форма поиска по сайту

16 декабря, 06:48

Политика

США уничтожили три катера с наркотиками в Тихом океане

Фото: x.com/Southcom

Американские военные нанесли удары по трем катерам, которые перевозили наркотики в международных водах Тихого океана. Об этом говорится в заявлении Пентагона в соцсети X.

"Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались наркотрафиком", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что в результате ударов были убиты в общей сложности восемь наркотеррористов.

По данным CNN, за последние месяцы военные США уничтожили у побережья Латинской Америки свыше 20 катеров под предлогом борьбы с поставками наркотиков. Погибшими считаются как минимум 90 человек.

В ноябре Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье). Главная цель инициативы – ликвидировать наркотеррористов в Западном полушарии и обеспечить безопасность Штатов от наркотиков.

В начале декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военнослужащие скоро начнут проводить удары по наземным целям наркокартелей в Латинской Америке.

