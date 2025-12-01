Форма поиска по сайту

01 декабря, 09:14

Политика

Трамп пообещал проверить сообщения о приказе Хегсета "убить всех"

Фото: ТАСС/EPA/ORLANDO BARRIA

Президент США Дональд Трамп пообещал проверить сообщения СМИ о предполагаемом приказе главы Пентагона Пита Хегсета добивать выживших после американских ударов в Карибском море по судам с наркоторговцами. Заявление он сделал в ходе общения с журналистами.

Речь идет о статье газеты The Washington Post, источник которой утверждал, что в начале сентября Хегсет якобы приказал "убить всех" на катере, перевозившем наркотики. Сообщалось, что американские военные нанесли два удара: первый – по катеру с 11 людьми на борту, второй – по двум выжившим, цеплявшимся в воде за обломки.

"Мы разберемся в этом", – заявил Трамп, уточнив, что не знает, произошло ли это в действительности.

Американский лидер добавил, что глава Пентагона отрицает факт такого приказа, а также подчеркнул, что и сам не хотел бы данного исхода.

Операция проходила в международных водах. По словам главы Белого дома, в ходе нее были уничтожены члены, принадлежавшие венесуэльскому наркокартелю Tren de Aragua. В рамках мероприятия США не понесли потерь.

Второй точечный ракетный удар по наркотеррористам, направлявшимся по морю из Венесуэлы, был нанесен спустя 12 дней. Тогда американский президент подчеркивал, что наркокартели представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и жизненно важным интересам США.

Новости мира: США уделят большое внимание ликвидации наркокартелей

