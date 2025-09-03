Трамп заявил, что ВС США ликвидировали в море 11 членов венесуэльского наркокартеля

Фото: depositphotos/actionsports

Вооруженные силы Соединенных Штатов в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, удар произошел, когда направлявшиеся в сторону Соединенных Штатов члены наркокартеля находились в международных водах и перевозили незаконные наркотические средства. Он отметил, что в результате операции ни один военнослужащий США не пострадал.

Ранее американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такую сумму назначили министерство юстиции и государственный департамент.

В США считают, что именно Мадуро стоит за поставками в страну наркотиков. Правительству необходима информация, которая позволит арестовать президента Венесуэлы.