Генпрокурор США предложила награду в 50 млн долларов за информацию для ареста Мадуро

Фото: ТАСС/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом она сообщила во время телеобращения, опубликованного в соцсети X.

По словам Бонди, указанную сумму назначили министерство юстиции и государственный департамент США. В Вашингтоне считают, что Мадуро стоит за поставками в Штаты наркотиков. Правительству необходима информация, которая позволит арестовать президента Венесуэлы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа хочет смены власти в Венесуэле без военных действий. Белый дом якобы желает, чтобы президента Мадуро "постигла та же участь", что и бывшего лидера Сирии Башара Асада.

Эксперты отмечают, что интерес команды Трампа к смене власти в Венесуэле усилился после того, как экс-президент США Джо Байден запланировал исключить Кубу из списка государств – спонсоров терроризма.