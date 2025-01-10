Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

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Действующий глава государства Николас Мадуро в третий раз переизбран на должность президента Венесуэлы. Трансляцию церемонии инаугурации в Каракасе транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

Присягу Мадуро принес перед председателем парламента Хорхе Родригесом, который надел ему президентскую ленту. Затем вместе с Мадуро принесли присягу местные жители, которые собрались у Федерального законодательного дворца, на площадях и улицах Каракаса.

Россию на церемонии инаугурации представляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выборы президента в Венесуэле прошли 28 июля. После обработки 80% бюллетеней Мадуро набрал 51,2% голосов и победил на президентских выборах.

После этого в стране вспыхнули протесты. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением и поздравить Мадуро с победой на выборах.

Евросоюз, в свою очередь, отказался признать результаты выборов в Венесуэле до тех пор, пока не будут опубликованы официальные протоколы голосования с избирательных участков. Тем не менее 22 августа Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом страны на период с 2025 по 2031 год.

