Генпрокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против Гонсалеса и Мачадо

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Генпрокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против экс-кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса и одного из лидеров оппозиции Корины Мачадо по подозрению в подстрекательстве к мятежу. Об этом сообщает ТАСС.

Решение начать уголовное расследование было принято в связи с тем, что ранее бывший кандидат в президенты и лидер оппозиции Мачадо на своих страницах в соцсети X опубликовали запись, в которой заявили, что Гонсалес победил на выборах, и призвали военных и полицейских встать на их сторону.

Оппозиционеры подозреваются в "узурпации полномочий", "распространении ложной информации для нарушения общественного спокойствия", "подстрекательстве к мятежу", "подстрекательстве к неповиновению законам" и "преступном сговоре".

В Венесуэле после президентских выборов, которые состоялись 28 июля, вспыхнули протесты. По итогам обработки 80% бюллетеней стало ясно, что действующий глава государства Мадуро набрал 51,2% голосов. При этом Гонсалес получил 44,2% голосов на фоне явки в 59%.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением и поздравить Мадуро с победой на выборах.