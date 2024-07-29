Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы после обработки 80% протоколов

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Действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро после обработки 80% бюллетеней набрал 51,2% голосов и пока побеждает на выборах президента страны. Об этом заявил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо, передает РИА Новости.

По его словам, в поддержку Мадуро проголосовали 5 150 092 человека. В свою очередь, как утверждает Аморосо, кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес получил 4 445 978 голосов с 44,2%.

Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы добавил, что уровень участия граждан в выборах составил 59%.

Выборы президента в Венесуэле прошли 28 июля. Мадуро находится на должности президента республики с 2013 года. Инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, а срок его полномочий составит шесть лет.

