Николаса Мадуро выдвинули кандидатом на выборы президента в Венесуэле

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Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) выдвинула действующего главу государства Николаса Мадуро в качестве кандидата на выборы президента страны, которые пройдут 28 июля 2024 года. Об этом рассказал зампред фракции Диосдадо Кабельо.

Так, 16 марта Единая социалистическая партия Венесуэлы провела итоговый конгресс, на котором Кабельо обратился ко всем присутствующим с предложением проголосовать за кандидатуру Мадуро для выдвижения его на выборы президента. Участники заседания поддержали кандидатуру действующего главы государства.

"Президент Николас Мадуро, перед вами ваша партия, у этой партии теперь есть кандидат", – уточнил зампред фракции, выступление которого транслировал телеканал Telesur.

Мадуро будет участвовать в выборах президента уже в третий раз.

Ранее Мадуро на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента РФ. Он также отметил, что уверен в победе Владимира Путина на грядущих выборах.

До этого Мадуро сообщал, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС. Он отметил, что новый мир с БРИКС приходит на смену старому колониальному миру с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства.



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