Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро. По его словам, новый мир с БРИКС приходит на смену старому колониальному миру с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства. С 2024 года к организации уже присоединились Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. В январе ведущие мировые СМИ заявили о том, что экономическая мощь БРИКС становится угрозой Западу.

Видео тонущего британского сухогруза Rubymar в Аденском заливе появилось в Сети. Йеменские хуситы атаковали судно противокорабельными ракетами из-за чего вспыхнул пожар и сухогруз ушел под воду. Команде позволили покинуть судно перед катастрофой, заявили хуситы. По их словам, они также нанесли ракетный удар по американским кораблям Sea Champion и Navis Fortuna. Есть ли у них повреждения, пока не сообщается.

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