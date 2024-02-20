20 февраля, 10:02Политика
Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 29 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже 13 февраля рассказывал, что подготовка к посланию лидера РФ Федеральному собранию уже идет. Конкретные даты его проведения, говорил он, Кремль озвучит в тот момент, когда это будет нужно.
В 2023 году Путин обратился к Федеральному собранию 21 февраля. Послание продолжалось 1 час 45 минут. В ходе него президент пообещал, что Россия ответит на любые вызовы, потому что за ней правда.
Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России
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