Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

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Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 29 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже 13 февраля рассказывал, что подготовка к посланию лидера РФ Федеральному собранию уже идет. Конкретные даты его проведения, говорил он, Кремль озвучит в тот момент, когда это будет нужно.

В 2023 году Путин обратился к Федеральному собранию 21 февраля. Послание продолжалось 1 час 45 минут. В ходе него президент пообещал, что Россия ответит на любые вызовы, потому что за ней правда.

Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России