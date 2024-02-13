Кремль своевременно сообщит дату послания Путина Федеральному собранию

Фото: kremlin.ru

Подготовка к посланию Владимира Путина Федеральному собранию уже идет, конкретные даты его проведения Кремль озвучит в тот момент, когда это будет нужно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на вопрос, на самом ли деле подготовка к посланию Путина находится на завершающей стадии.

"Также и откроем своевременно аккредитацию на мероприятие для представителей СМИ", – заключил он.

Ранее председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию запланировано на конец февраля.

До этого СМИ со ссылкой на источники заявляли, что президент РФ выступит с посланием Федеральному собранию между 23 февраля и 8 Марта. Пока никто не выдвигает предположений о содержании послания, так как Путин самостоятельно составляет текст для этого мероприятия.



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