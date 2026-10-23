Средства ПВО России за неделю сбили 5 593 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожили 5 593 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.

Вместе с дронами были сбиты пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго".

Кроме того, российская армия нанесла три массированных и 11 групповых ударов по связанным с ВСУ объектам на Украине, говорится в сводке ведомства. Среди пораженных целей – предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских военных.

Также удары пришлись на места производства, сборки и хранения БПЛА средней и большой дальности, склады военно-технического имущества, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

В акватории Черного моря силы Черноморского флота за неделю уничтожили пять украинских безэкипажных катеров.

В частности, 22 октября российские военнослужащие поразили в акватории Черного моря три сухогруза и один контейнеровоз с военными грузами ВСУ. Это удалось сделать с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань".

Удары наносили специалисты войск беспилотных систем. Отмечается, что на судах находились контейнеры с грузом военного назначения.