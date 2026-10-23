Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 11:27

Экономика

Танкер с дизтопливом вышел из порта Приморск в направлении США

Фото: marinetraffic.com/Nicolaj D. Jepsen

Танкер с российским дизельным топливом направился из Приморска в Нью-Йорк, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отслеживания судов.

Судно перевозит 326,8 тысячи баррелей нефтепродуктов. Его водоизмещение составляет 50 тысяч тонн.

В начале октября американской лидер Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. По словам Трампа, Москва поставит сначала 300 тысяч тонн, в ноябре – 500 тысяч тонн, а потом – 1 миллион тонн.

Президент США также подчеркивал, что дизельная сделка с Россией уже привела к снижению мировых цен.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что вслед за первой поставкой российского дизельного топлива в США последуют другие партии. По его словам, к концу года поставки могут возобновиться и в другие страны, если нефтеперерабатывающие заводы смогут обеспечить объемы сверх потребностей США.

Читайте также


экономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика