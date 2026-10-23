Танкер с дизтопливом вышел из порта Приморск в направлении США

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Танкер с российским дизельным топливом направился из Приморска в Нью-Йорк, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отслеживания судов.

Судно перевозит 326,8 тысячи баррелей нефтепродуктов. Его водоизмещение составляет 50 тысяч тонн.

В начале октября американской лидер Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. По словам Трампа, Москва поставит сначала 300 тысяч тонн, в ноябре – 500 тысяч тонн, а потом – 1 миллион тонн.

Президент США также подчеркивал, что дизельная сделка с Россией уже привела к снижению мировых цен.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что вслед за первой поставкой российского дизельного топлива в США последуют другие партии. По его словам, к концу года поставки могут возобновиться и в другие страны, если нефтеперерабатывающие заводы смогут обеспечить объемы сверх потребностей США.