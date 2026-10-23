Собянин поздравил работников фабрики "Рот Фронт" с 200-летием предприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кондитерское предприятие "Рот Фронт" отмечает двухсотлетие. С юбилеем коллектив фабрики поздравил Сергей Собянин в МАХ.

История предприятия берет начало в 1826 году, когда купцы Леоновы открыли семейную мастерскую по производству сладостей. К началу XX века она выросла в одно из крупных кондитерских производств Российской империи, а в 1931 году фабрика стала называться "Рот Фронт".

Сегодня ассортимент предприятия насчитывает свыше 80 наименований, а годовой выпуск достигает 25 тысяч тонн продукции. Сладости поставляют в Россию, страны СНГ, на рынки Ближнего Востока и Азии. На фабрике также работает один из крупнейших в Восточной Европе цехов по переработке какао-бобов. Среди используемого сырья – сахар, патока, орехи и сухое молоко.

"Легендарная фабрика вносит существенный вклад в развитие кондитерского рынка страны и экономики Москвы. Компания – надежный работодатель для более чем 1,5 тысячи москвичей", – отметил Собянин.

Еще один этап развития фабрики связан со строительством нового производственного комплекса на юге Москвы. Город оказывает проекту поддержку: участок для строительства площадью будущего объекта около 35,5 тысячи квадратных метров предоставили в рамках масштабного инвестиционного проекта. После запуска комплекса планируется создать 1,4 тысячи рабочих мест.

Мэр пожелал коллективу фабрики успехов и процветания и отметил, что Москва продолжит содействовать развитию предприятия.

Ранее Собянин сообщал, что за пять лет выручка предприятий пищевой промышленности Москвы выросла почти на 80%, а продукция поставляется в десятки регионов, в том числе кондитерские изделия – в 77 субъектов. Кроме того, в конце 2025 года на западе столицы открылся первый профильный пищевой технопарк.