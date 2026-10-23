Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 12:26

Мэр Москвы

Собянин поздравил работников фабрики "Рот Фронт" с 200-летием предприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кондитерское предприятие "Рот Фронт" отмечает двухсотлетие. С юбилеем коллектив фабрики поздравил Сергей Собянин в МАХ.

История предприятия берет начало в 1826 году, когда купцы Леоновы открыли семейную мастерскую по производству сладостей. К началу XX века она выросла в одно из крупных кондитерских производств Российской империи, а в 1931 году фабрика стала называться "Рот Фронт".

Сегодня ассортимент предприятия насчитывает свыше 80 наименований, а годовой выпуск достигает 25 тысяч тонн продукции. Сладости поставляют в Россию, страны СНГ, на рынки Ближнего Востока и Азии. На фабрике также работает один из крупнейших в Восточной Европе цехов по переработке какао-бобов. Среди используемого сырья – сахар, патока, орехи и сухое молоко.

"Легендарная фабрика вносит существенный вклад в развитие кондитерского рынка страны и экономики Москвы. Компания – надежный работодатель для более чем 1,5 тысячи москвичей", – отметил Собянин.

Еще один этап развития фабрики связан со строительством нового производственного комплекса на юге Москвы. Город оказывает проекту поддержку: участок для строительства площадью будущего объекта около 35,5 тысячи квадратных метров предоставили в рамках масштабного инвестиционного проекта. После запуска комплекса планируется создать 1,4 тысячи рабочих мест.

Мэр пожелал коллективу фабрики успехов и процветания и отметил, что Москва продолжит содействовать развитию предприятия.

Ранее Собянин сообщал, что за пять лет выручка предприятий пищевой промышленности Москвы выросла почти на 80%, а продукция поставляется в десятки регионов, в том числе кондитерские изделия – в 77 субъектов. Кроме того, в конце 2025 года на западе столицы открылся первый профильный пищевой технопарк.

Читайте также


мэр Москвыэкономикагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика