10 марта, 10:42

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как Москва поддерживает предприятия пищевой промышленности

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столица активно поддерживает предприятия пищевой промышленности, которые наращивают мощности и внедряют современные технологии. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, это способствует росту объемов производства и улучшению качества продукции. Столичный пищепром обеспечивает продуктами питания в том числе и другие регионы. Его оборот вырос на 12,3% в 2025 году в сопоставимых ценах.

"В Москве выпускают практически все основные группы продуктов – от молочных, мясных и хлебобулочных до рыбных, кондитерских изделий и детского питания", – написал Собянин.

Глава города отметил, что большая часть объема приходится на предприятия мясной промышленности, компании по выпуску хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также производителей напитков.

При этом самый большой рост показали мукомольные заводы – по сравнению с 2024-м выручка увеличилась почти в 1,5 раза и достигла 24,7 миллиарда рублей.

"Производство пищевой продукции – одно из ведущих направлений столичной промышленности. В городе работает свыше 350 предприятий этой отрасли", – добавил мэр.

Собянин подчеркнул, что им доступно более 20 мер поддержки, в том числе компенсация процентов по инвестиционным кредитам и аренда земли по льготной ставке. Сейчас город участвует в реализации первой очереди пищевого кластера в ТиНАО, в прошлом году на западе столицы был открыт первый профильный пищевой технопарк.

Ранее мэр рассказал, что оборот электротехнической промышленности Москвы за 2025 год вырос почти на 22%. Предприятия выпускают электротехнику самого разного назначения – от бытовых светильников и розеток до зарядных станций для электромобилей. По итогам прошлого года выручка столичных производителей приблизилась к 300 миллиардам рублей.

мэр Москвыэкономикагород

