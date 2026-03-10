Фото: depositphotos/63ru78

Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 16%, до 567 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах. – Прим. ред.) открыли торги 10 марта в 10:00 по московскому времени у отметки в 602,8 доллара (-10,7%). По состоянию на 10:22 показатель составил 567,1 доллара (-16%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены прошлого торгового дня – 675,1 доллара за тысячу кубометров.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года опустилась ниже 90 долларов за баррель. Это произошло спустя сутки после резкого скачка цен до почти 120 долларов.

Как указали СМИ, снижение цен на нефть случилось вскоре после сообщений о телефонном разговоре Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.