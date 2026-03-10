Общая протяженность треков поисков пропавших в Звенигороде детей составила 600 км

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Общее расстояние, которое прошли и изучили с дронов волонтеры в поисках троих пропавших детей в подмосковном Звенигороде, составило 600 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу отряда "ЛизаАлерт".

"От первоначального места поисков удалились на 3 километра по течению реки", – добавили представители отряда.

Трое детей пропали в Звенигороде 7 марта. Последний раз их видели около Москвы-реки, где нашли следы и шапку одного из них.

К поискам детей привлечены спасатели, беспилотники и вертолет. Кроме того, к ним присоединятся специалисты отряда МЧС России "Центроспас". Зона поисков была расширена, пропавших ищут круглосуточно.