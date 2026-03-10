Специалисты "Центроспаса" присоединятся к поискам пропавших в Звенигороде детей

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Специалисты отряда МЧС России "Центроспас" присоединятся к поискам пропавших в подмосковном Звенигороде детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

"Важно: на место стянуты все необходимые специалисты и подготовленные добровольцы. Прошу жителей округа не пытаться самостоятельно участвовать в поисках. Это опасно", – написал Иванов.

По его мнению, самое правильное – это дать возможность спасателям выполнять свою работу. Он уточнил, что обязательно сообщит, если понадобится помощь волонтеров.

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика пропали 7 марта. Они ушли гулять в микрорайоне Восточном. Последний раз их видели около Москвы-реки, где также нашли следы и шапку одного из несовершеннолетних.

К поискам детей привлечены спасатели, беспилотники и вертолет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По последним данным, после обследования почти 20 километров Москвы-реки результатов нет. В связи с этим зона поисков расширена, пропавших ищут круглосуточно.