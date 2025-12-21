Пропавшие в Самарской области дети найдены

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пропавшие в Самарской области четверо детей найдены. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, в отношении несовершеннолетних не совершались противоправные действия.

В областном следственном управлении СК РФ добавили, что местонахождение детей установлено, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В данный момент следователи выясняют причины случившегося.

Мальчик и три девочки, проживающие в поселке Безенчук, ушли гулять вечером 20 декабря и не вернулись домой. Их поисками занимались полицейские и волонтеры. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве.