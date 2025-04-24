Пропавший в Москве 7-летний ребенок найден

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Местонахождение пропавшего в Москве семилетнего ребенка установлено, передает пресс-служба столичного СК.

Правоохранители уточнили, что, предварительно, его жизнь и здоровье не находятся под угрозой, добавив, что скоро его передадут в подразделение столичного ведомства.

О пропаже мальчика стало известно 24 апреля. По словам родителей, он исчез по дороге в школу в 07:00. К поискам были привлечены полицейские, а также волонтеры, включая добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Как писали СМИ, одной из версий ЧП стала игра "Пропади на сутки", согласно которой школьники исчезают на 24 часа и отключают мобильные телефоны. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело по факту произошедшего.