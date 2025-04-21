В Москве спасатели нашли потерявшегося молодого человека с ДЦП

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели нашли потерявшегося молодого человека с детским церебральным параличом (ДЦП) в лесопарковой зоне района Очаково-Матвеевское в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

По данным ведомства, 21 апреля в службу спасения обратился мужчина, который рассказал, что во время прогулки в парке потерялся его сын. На место происшествия направили экстренные службы города, включая расчет АСО № 6 столичного Пожарно-спасательного центра.

По прибытии специалисты проверили лесной массив, прилегающий к станции метро "Аминьевская", откуда, по словам заявителя, и началась семейная прогулка. Однако молодого человека не нашли.

Тогда кинологи, добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", волонтеры и сотрудники ОВД Очаково-Матвеевское организовали совместные поиски. Спустя несколько часов молодой человек был обнаружен. Его эвакуировали из природной среды и передали врачам.

Ранее во Владивостоке нашли мальчика, который ушел в школу и на обратном пути пропал. В отношении ребенка не было совершено никаких противоправных действий, уточнили в пресс-службе УМВД по региону.

Для поиска школьника были привлечены правоохранители, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники уголовного розыска, сотрудники МЧС и волонтеры. Также мальчика объявляли в федеральный розыск.